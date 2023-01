Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján az önkormányzat ebösszeírást végez a településen. A kutya tulajdonosa és tartója köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ez kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is – közölte a település honlapján az önkormányzat.

Az adatlapot február 17-ig kell leadni a polgármesteri hivatalban, de beküldhető elektronikus úton is. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után. Ennek legkisebb össze 150 ezer forint. A bejelentő lapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. Formanyomtatványt a polgármesteri hivatal információs pultjánál lehet kérni, de letölthető a település honlapjáról is.