Elhunyt dr. Tolnay Gábor tanár, agrártörténész. A kiváló szakember Öcsödön született, tanulmányai után, munkája során nagyon sokat tett a településért, amiért az önkormányzat „Öcsöd Nagyközség Díszpolgára” kitüntető címet adományozott neki.

Tevékenységei Mezőtúrhoz is kötötték, hiszen 1994-től a mezőtúri Túri Fazekas Múzeum igazgatója volt, valamint később a mezőtúri főiskolán is tanított, a kunsági városban szintén díszpolgárrá választották. A számos elismeréssel rendelkező szaktekintély életének 92. évében hosszan tartó betegség után január 1-én hunyt el. A szomorú hírt Szűcs Dániel is megosztotta közösségi oldalán, Mezőtúr polgármestere a város lakossága nevében őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családnak.