Korábban 1.7 százalék volt, januártól viszont két százalékra emelkedett az iparűzési adó Örményesen, de a kommunális adót is megduplázta idén az önkormányzat. Utóbbi évi ötezerről, évi tízezer forintra emelkedett.

– Kénytelenek voltunk meghozni ezeket a döntéseket, mást sajnos nem tehettünk – hangsúlyozta Török Tamás, Örményes polgármestere.

– Bár a kormány a hírek szerint a kistelepüléseket is támogatja majd a megnövekedett rezsiárak kompenzálására, de azt a mértékű áremelkedést amit tapasztalunk, sajnos nem tudja majd lefedni teljes mértékben. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy muszáj emelni az adókat. Emellett a lakosság igénye is az, hogy a szolgáltatásainkat, mint például mint az utak karbantartása, a közvilágítás fenntartása, továbbra is tudjuk biztosítani. A döntésről már tájékoztattuk a lakosságot, sőt, gyűlést is összehívtunk emiatt. Szerintem mindenki érzi a saját bőrén is, hogy milyen mértékű változások történtek az árakban, költségekben – mondta a döntés hátteréről a településvezető. Hozzátette, az energiaárak növekedése mellett a minimálbér megemelkedése is óriási költséget jelent majd az önkormányzatnak. A település iparűzési adóbevétele eddig körülbelül két és fél millió forint volt, melynek jelentős hányada négy nagyobb vállalkozás befizetéséből származik.

– A kommunális adó egyébként 1999 óta nem emelkedett a településen, és bár a duplázás drasztikusan hangzik, ennek mértéke az emelés után sem több, mint a környező településeken – mondta a polgármester.

Hozzátette, az intézkedések fő célja, hogy a település továbbra is működőképes maradjon.