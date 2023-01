Érmekkel tértek haza az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakiskola és Kollégium szakács tanulói a X. Illéssy Gasztro Kupa országos ételművészeti versenyről, melyet decemberben rendeztek meg. A téli szünet után már el is kezdődtek a tankonyhán az újabb főzések Kerepesi Pál és Szabó Ilona szakoktatók vezetésével.

– Iskolánkból öt diák nevezett az Illéssy Kupára, ahol igen eredményesen szerepeltünk. Sertésszűzből és csirkecombból készült ételeket tettek tanulóink a zsűri asztalára. A 11. V osztályos tanulókat: Csökmei Norbertet, Fülöp Csenge Anikót, Kónya Sándort – kolléganőm, Szabó Ilona készítette fel, a 10. V. osztályos Makai Nikolettát és Baktai Viktóriát pedig én. Előtte órán gyakorolták az étel elkészítését, de a versenyen önállóan, segítség nélkül készítették el.

Amikor a tornateremben megnéztem a végeredményt, volt olyan, amit szebben, ízlésesebben és kreatívabban tálaltak ki, mint itthon.

– Nagyon örültem annak, hogy a kreativitásukat belevitték – dicsérte meg diákjait oktatójuk. Az érintetteket megkérdezve kiderült, mindannyian nagyon szeretnek főzni, ezért is jelentkeztek szakácsnak. Vannak, akik újabb szakmát is szeretnének még megtanulni az iskolában, de van, aki egyetemre készül. Az, hogy a kisújszállási versenyen idegen tankonyhában főztek s még közben a zsűri is nézte, kérdezte őket, s közben jól kellett teljesítsenek, nehéz volt számukra – vallották be utólag, de a maximumra törekedtek.

Kerepesi Pál szerint a végeredmény még szebb lett, mint ahogy előtte gyakorolták, ezt értékelte a zsűri az elismerésekkel.

– Van-e kívánságlista, ki mit szeretne az órán főzni? – kérdeztem a szakembert.

– Amikor egy adott témakört feldolgozunk, alkalmanként egy kérést elfogadok és azt is elkészítjük. Most a 10. évfolyamon a tananyagban a húsételek feldolgozásánál tartunk. Már voltak a halak, a szárnyasok, most jön a sertéshús, aztán a marha, a borjú, a bárány, illetve a végén a vadhúsok, majd a melegkonyhai, gyúrt tésztákkal – kelt, linzer, zsíros tészta, rétes – folytatjuk, ezzel lesz vége a tanévnek. Addig azonban még sok finom ételt elkészítenek a szakácstanulóink, akiknek a következő megmérettetése az iskolában lesz február 11-én.