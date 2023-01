A Jásztánc Alapítvány szervezésében családias hangulatú asszonyfarsangra gyűltek össze a hölgyek szombaton Jászapátin, a Pájer Antal Művelődési Házban.

Mókás pillanatok, jókedv, közös tánc, eszem-iszom jellemezte a különleges programot. A hagyomány szerint régen a hölgyek számára az év folyamán egyetlen nap állt rendelkezésre, amelyet dínom-dánommal tölthettek el egymás társaságában. Ilyenkor a férfiakat igyekeztek távol tartani a rendezvénytől, csak a házigazda lehetett jelen, aki többek között a pálinkáról gondoskodott.

– A Jászságban nem találtunk írásos forrást az asszonyfarsangra vonatkozóan. Elsősorban a Dunántúlon elterjedt szokás volt, de a Mátraalján ugyancsak ismert. A néprajzi leírás szerint az év egyetlen egy napján a nők férfi módra mulattak. Húshagyó kedden tartották ezt az alkalmat. Szokáskörébe beletartozott a menyasszony és a vőlegény mókás megjelenítése a lakodalmas menettel, valamint az úgynevezett tréfás borotválás – mondta el érdeklődésünkre Tajti Erzsébet, a Jásztánc Alapítvány elnöke.

A hagyományőrző programot a közösségösszetartás és a helyi néptáncoktatás 45 éves jubileuma jegyében szervezték meg. Délelőtt az asszonyok szorgalmasan sürögtek-forogtak a konyhában. Bódiné Bagi Éva a hájas készítésének fortélyait mutatta be, de készült böjti csomboros töltött káposzta is Nagy Erzsébet és Szabóné Nagy Enikő jóvoltából.

A honismereti szakkör tagjai a csigatészta készítés rejtelmeibe avatták be a fiatalokat. Pongóné Illés Magdolna pedig a mézeskalács díszítés technikáit ismertette. A gyerekek örömére kreatív festés, lámpás készítés, gyöngyszövés, hímzés és énektanulás is színesítette a programot. Ezenkívül volt élőszavas mesemondás Szénási Veronika felvidéki élőszavas mesemondó közreműködésével, zenés mozgásos torna Györke Tímeával, kalocsai táncok Szoboszlai-Kálmán Lillával és Szoboszlai Balázzsal. A mulatságon a talpalávalót a Piros Hetes Zenekar húzta. Ahogy régen, úgy most is betévedt néhány férfi az asszonyok találkozójára, s nem úszták meg tréfás borotválás nélkül…