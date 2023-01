Dr. Túróczi Imre polgármester kifejtette, feladja a leckét, nem esnek bele a támogatottak körébe.

A város sajátos helyzetben van, mivel a lakosok száma nem éri el a 10 000 főt, így nem számíthatnak az efölötti létszámú települések számára biztosítható fejlesztésekre, támogatásokra, de mivel 5000 főnél többen laknak Falván, a Magyar Falu Program pályázatainál sem rúghatnak labdába.

Így az idei év energiaköltségeinek hatékony kezeléséhez különféle energetikai fejlesztésekre lenne szükség, bár több épületükön – idősek otthona, sportcsarnok – működik már napelem. De kalkulációik szerint további napelemek telepítéséhez, közvilágítás fejlesztéséhez , hőszivattyúk beállításához 80-100 milliós forrásra lenne szükség.

A polgármester elmondta, ennek megoldása most a legfontosabb feladatuk, de készítenek különféle beadványokat is, próbálnak valamilyen állami támogatást is szerezni.