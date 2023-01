Míg korábban az ágakat vágták le, és így tették rendbe, a napokban a szívós, tüskés bokrok gyökérzetét is eltávolítják a katolikus templom mellől az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub férfi tagjai Tiszapüspökiben. A munkát kézi, illetve gépi erővel végzik, mert utóbbi nélkül lehetetlen kiszedni a földből a bokrok nagy méretű gyökereit. A sövénysort azért kell eltávolítani, mert már másfél-két méter magasra is felkúszott, emiatt a templom egyébként is rossz állapotban lévő falszerkezete az esős időben még inkább nyirkosodott. A munkálatok legalább egy hónapja tartanak.