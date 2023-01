Nagy erőkkel dolgoznak az idei költségvetés tervezetén Tiszavárkonyban, de ez a településen is feladja a leckét.

Hegedűs István polgármester elmondta, kaptak rezsitámogatást közvilágításra 7,5 millió forint értékben, és bár ez nem fogja fedezni teljes mértékben a költségét, de nagy segítség.

A többi energiafelhasználás költségét már nemigen tudják lefaragni, bár spórolnak, ahol lehet. Sajnos, náluk sehol nincs vegyes tüzelésű kazán, így csak gázzal tudnak fűteni, legfeljebb ahol klíma van, azzal tudnak rásegíteni a gázfogyasztás csökkentésére.

Az óvodát pályázati pénzből szigetelték, ez legalább észrevehető az ottani fogyasztás költségein, annak ellenére, hogy a gyerekeknek biztosítaniuk kell a 21 fokos meleget. A polgármester elmondta, azt sem szerették volna, hogy a közösségi színtérben is teljesen megálljon az élet, így most is vannak foglalkozások, de amíg korábban nem kértek bérleti díjat a sport- és táncprogramokhoz, most erre is rákényszerültek, a bérlőknek is hozzá kell járulniuk valamennyivel a fűtési költségekhez.