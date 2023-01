Anita legtöbbször tarot kártyát használ, de nem idegen tőle az inga, számmisztika vagy az asztrológia sem. Természetesen már igyekezett feltérképezni, mit tartogathat számunkra ez az esztendő.

– Most még tél van, ezt az időszakot úgy hívták a régiek, hogy „álomidő”, mivel ilyenkor februárig nemigen indul még be semmi – kezdte fejtegetését Anita.

– De ilyenkor törnek fel a félelmeink, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, melyekkel szembe kell néznünk. Így mondhatjuk, hogy kapunk a nyakunkba egy kis kellemetlenséget, ezt akár a magánéletben, akár az országunkra vonatkozólag is érthetjük. Ez nem fog tetszeni nekünk, de nem szabad föladni a reményt! A tavaszra vonatkozólag ugyanis nagyon szép tarot kártyákat raktam ki, ami azt jelzi, hogy ekkor egy robbanásszerű pozitív változás jön.

A fordulatot a tavaszi napforduló, tehát március 22-23. környékén látom, ekkor indul be a nagy változás, ami pozitívan hat majd az életünkre, elkezdődik egyfajta tisztulás, gyógyulás. Egy olyan folyamat, amit ebben az évben nem tud még befejeződni, folytatódik a következő évben, sőt 2025-ben is.

A jósnő elárulta, ekkortól új lehetőségek nyílnak, melyekből nagyon sokat tanulhatunk. A munka szintjén is változás, fejlődés ígérkezik, a magánéletben pedig sok pár fog egymásra találni.

– Gyarapodást is mutatott a kártya, tehát várhatóan több gyerek is születik idén. De gyarapodás más területen is jelentkezik, még úgy is, hogy kicsit nehezebb lesz idén lefogyni. Jó hír viszont, hogy az anyagiakat tekintve is várható a bőség, így ilyen téren is megerősödhetünk, de nem hirtelen, hanem etapokban jönnek a megoldások, a fejlődési lehetőségek. Az ország helyzete is pozitív irányba mozdul, változások indulnak meg, de ilyen szinten is lassú építkezés várható. Néztem kártyán a háborút is, de nekem nem mutatott végkifejletet, csak azt, hogy sok furcsaság és titok fog kiderülni ezzel kapcsolatban, „semmi nem az, aminek látszik”.

A Covid-helyzettel kapcsolatban Anita úgy látja, kapunk még kisebb rossz híreket, de nem kell minden félelemkeltő, durva járványokat jósló hírnek felülni. Kisebb járványok pedig mindig is voltak, mint az influenza is.

– Nyárra úgy látom, szabadon lehet jönni-menni, könnyebben mehetünk nyaralni ide-oda, nem lesznek jelentős szigorítások. Nagyon jó energiákat láttam a nyárra, tervezhetjük a nyaralást. Töltekezzünk vízpart, tengerpart mellett, de akár a hegyekben is. Tehát aki megengedheti magának, mindenképpen töltődjön fel olyan helyen, ahol jól érzi magát!

Aki nem, az legalább szánjon rá időt, hogy nagy sétákat tegyen, kiránduljon, az is sokat jelent, ha itt a gyönyörű Tisza mellett kapcsolódik ki. Pihenés, napfény mindenképpen kell!

– biztatott mindenkit a sorselemző.

– Ősszel megint kicsit vegyes képet mutat a kártya, de az az asztrológiai elemzés szerint is arra számíthatunk, hogy változás, megújulás jön. Többek között az oktatás is változik pozitív irányba, a törvényekben is jöhet változás, életünkben akár gyökeres fordulatok is elindulhatnak. Persze azért itt-ott lehetnek negatív jelenségek is, de mindenképp reformációkra, új nézetek előretörésére számíthatunk. Bízunk benne, hogy ezt minél több ember jól fogja megélni az óvodástól a nyugdíjasig – bizakodott Gálné Moldován Anita.

Összességében az én jóslataim, megérzéseim, nézeteim szerint megreformált jövőkép elé nézhetünk.

Az önismeret megszerzése a lényeg

Anitát már gyerekkora óta érdekli a jóslás, kilencévesen vette meg az első kártyapakliját. Komolyan 29 éves kora óta foglalkozik ilyen témákkal, végzett ezoterikus főiskolát, szabadegyetemre járt, híres mesterektől tanult, a hétköznapokban pedig fodrászként dolgozik.

– Azt vettem észre, hogy egyre többen érdeklődnek mostanában a jóslás iránt, ennek révén ugyanis az emberek nagyon sok önismeretre tehetnek szert. Egyik eszköze a kártya. A jóslásnak nem az a lényege, hogy az emberek kőbe vésett útmutatókat kapjanak, hanem hogy elgondolkodjanak, magukba tekintsenek, és kellő önismerettel mindenki maga alakítsa a jövőjét – hangsúlyozta.

– Ahogy mondani szokás, mindenki saját sorsának kovácsa.