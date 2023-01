– Egyik alkalommal éppen a lengyel napunkat tervezgettük, amikor Blaha Zoltánné Erzsike kitalálta, megkéri az egyesület tagjait, hogy süssenek finom házi süteményeket a rendezvényre. Végül egy lakodalomra való aprósüteményt hoztak, s akkor vetettem fel, hogy a recepteket jó lenne megörökíteni az utókornak. Tavaly nyáron kezdtük el a munkát Fajka József közreműködésével, aki a fényképeket készítette a könyvbe. Először Máj Béláné Erzsikénél jártunk, hogy megossza velünk a család diós tekercsesének a receptjét. Amikor már az Új Néplap és a Szoljon.hu is beszámolt arról, hogy készül a jászalsószentgyörgyiek süteményes könyve, akkor azt mondtuk, hogy nincs megállás – elevenítette fel a kezdeti lépéseket Marton Rita.

Megtudtuk azt is, hogy nemcsak nagyanyáink korának hagyományos süteményei szerepelnek a könyvben, hanem amit manapság készítenek a helyiek.

A hölgyek mellett természetesen a sütni szerető férfiaknak is teret biztosítottak, így például Simon Károly a dióscsók, Gál Zoltán a habroló és a képviselőfánk, Zsigri László a vízen kullogó, Dr. Körei-Nagy József pedig a meggyes mákos sütemény elkészítésének fortélyaiba avatja be az olvasót.

A kiadványban 36 alkotó lépésről lépésre mutatja be a desszertek elkészítésének módját. A 31 édes és 7 sós sütemény között több olyan van, ami gyorsan elkészíthető, de akad több napi munkát igénylő finomság is. Az almás lepénytől kezdve a joghurtos túródesszerten, kókuszos kekszkúpon, mandulás háromszögön, karamellás szeleten át a habos szilvás lepényig számos édesség leírása megtalálható a gyűjteményben. De nem feledkeztek meg a sós ízek kedvelőiről sem. Feltárul többek között a kapros sós túrós lepény, a krumplis bukta, a sajtos tallér és a veszprémi vendégváró kifli titka is. Olyan recepteket is kínálnak, ami glutén-, laktóz- és cukormentes.