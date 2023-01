– Nagyon örülök, hogy újra együtt vagyunk. Köszönetet szeretnék mondani dr. Gyuricza Csabának, hogy elvállalta a bál védnökségét. A 2022-es Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia az élelmiszeripart állította a fókuszba, hiszen az elkövetkezendő időszak egyik lényeges kérdése az élelmiszer-ellátás biztonsága lesz. Fontos, hogy a magyar agrárium akár a termelésben, akár a feldolgozásban hogyan teljesít majd. Ebben az egyetemnek nagy szerepe van – emelte ki beszédében dr. Rédei István.

A bál védnöke, dr. Gyuricza Csaba egyetemi tanár, rektor köszöntőjében kitért arra, hogy bár nem jász, de barátai, ismerősei révén kötődik a Jászsághoz.

– Kiváló együttműködés indult el a CO-OP Star Zrt, a menedzser klub és az egyetem között, melyet a jövőben szeretnénk tovább erősíteni. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem küldetése, hogy a magyar vidék intellektuális hátterét biztosítja. Ebben nagy szerepük van azoknak az értelmiségi köröknek, melyek egy-egy térséget összefognak. Ezen a héten született meg a döntés, illetve az együttműködés a kormányzattal, hogy a Dunától keletre eső rész gazdaságfejlesztési zóna fejlesztési programját az egyetem készíti el. Megvalósítása során együttműködünk a térség gazdasági szereplőivel, szakembereivel. A vidékfejlesztési program egyik ékköve lesz az agrárium és az élelmiszer-gazdaság – jelentette be dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora.

Már hagyomány, hogy a bál bevételét jótékonysági célra ajánlja fel az egyesület. Ebben az évben a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint az önkormányzat céljaihoz kapcsolódva a Szentháromság szobor felújítását támogatták.

A mulatság kuriózumaként a menedzser klub borait Nyitrainé dr. Sárdy Diána, az Országos Borszakértő Bizottság elnöke, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatója mutatta be. A jó hangulatról nemcsak az ízletes nedűk gondoskodtak, hanem a No Disc zenekar, Vas Mária énekes és a Cool And The Jazz zenekar is. Éjfélkor Pócs János, országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt.