– Ami biztos, hogy a keringési ideje ötvenezer év. Vagyis, ennyi idő múlva tér vissza a Föld közelébe, amennyiben a pályaszámítások azt igazolják, hogy visszatérő üstökösről van szó – mondta a különleges égi jelenségről Ujlaki Csaba szolnoki csillagász. Mint elmondta, eszerint utoljára a kőkorszaki emberek láthatták a fényes égi vándort, ennek oka, hogy mint általában az üstökösök, ez is egy nagyon elnyúlt, ellipszis alakú pályán kering a Nap körül.

A látványos égitest közeledését egyébként már tavaly márciusban felfedezték egy olyan program során, amely nagy látószögű kamerával, kifejezetten üstökösöket keres a Naprendszerünkben.

– Ez az üstökös a C/2202 E3 katalógusjelet kapta. Már akkor tudták, hogy megközelíti majd a Napot idén, január tizenkettedikén. Bő két hétre rá, február elsején ér a Föld közelébe, de ez a közelség azt jelenti, hogy negyvenkétmillió kilométerre száguld el a Földtől. Egyes számítások szerint akár szabad szemmel is lehet majd látni. A csillagászok közül már most sokan fényképezik, eszerint zöldes színű porcsóvája enyhén íves, legyező jellegű. Emellett van ioncsóvája is, ami kékes színű, viszonylag egyenes. Azt is tudják, hogy a magja olyan tíz kilométer átmérőjű, ez viszonylag nagynak számít. A magot úgy kell elképzelni, mint egy piszkos hógolyót. A porszemcséket és a kisebb-nagyobb kődarabokat megfagyott gázok fogják össze, és amikor egy-egy ilyen üstökösmag megközelíti a Napot, ezek a gázok felmelegednek, és rögtön elpárolognak. Ez a tíz kilométeres mag a párolgó gázok hatására képes több millió kilométeres fejet „növeszteni” maga körül, az úgynevezett kómát. Ezt a gázfelhőt, gázfejet a napszél lefújja a magról, így egy több millió kilométer hosszan elnyúló csóvát képez az üstökös mögött, vagy maga előtt tolja attól függően, hogy a Naptól távolodik-e el, hiszen mindig a Nappal ellentétes irányba mutat a csóva – magyarázta az üstökös jellemzőit a szakember.

Nagy felbontású távcsővel már most is megfigyelhető a különleges égi jelenség – mondja Ujlaki Csaba csillagász

Fotós: Mészáros János

Mint elmondta, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a most közelgő égitest eléri-e a szabad szemmel láthatóság határát, vagy csak kisebb távcsövekkel lehet majd keresni.

– Jelenleg az Északi Korona csillagképben jár, ez nagy felbontású távcsővel elég szépen megfigyelhető innen, Magyarországról is esténként. Ugyan most még messze van a szabad szemes határtól, de két hét alatt fel is fényesedhet és akár még kitörést is produkálhat. Ez azt jelenti, hogy még fényesebb lehet a vártnál, vagyis képlékeny még, hogy milyen látványban lesz részünk. Miután elhalad január tizenkettedikén a Nap közelében, majd február elején a Föld közelségébe kerül, ezután indul el kifelé, a Naprendszer külső vidékei felé, és majd ötvenezer év múlva tér vissza hozzánk, ha addig nem módosul valami miatt a pályája – mondta az üstökös mozgásáról a csillagász.

Hozzátette, a fényes égi vándort várhatóan akár március végéig is meg lehet majd figyelni.