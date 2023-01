Kerekes Zsolt az októberi időközi önkormányzati választáson szerzett mandátumot, s lett települési képviselő. A megbízólevél átvételekor bejelentette, tiszteletdíjából minden hónapban egy rászoruló családot segít.

– Vállalkozásom van, a megélhetésemhez nincs szükségem erre a 27 ezer forintra, ezért úgy vagyok vele, megpróbálok minél többeket támogatni ebből az összegből. Ahogy megkaptam az első tiszteletdíjat, azt 30 ezer forintra kiegészítettem, s a boltosokat arra kértem, állítsanak össze ennyiből egy tartósélelmiszer-csomagot. A központi konyhán pedig egy másik rászoruló családnak biztosítok egy hónapig ebédet, a 16 ezer forintot én fizetem helyettük.

Az első támogatottam január 20-tól mehet az ebédért. Mivel csak hat éve élek Kenderesen, így a családsegítő vezetőjét kértem, segítsen az érintettek kiválasztásában. Februárban Bánhalmán egy egyedül élő kapja a csomagot. Arra törekszem, hogy olyan mélyszegénységben élő érintett vehesse át az ennivalót vagy az ebédet, aki maga is próbál tenni azért, hogy jobbra forduljon a sorsa. Ilyen az első támogatott családom is – árulta el Kerekes Zsolt, akinek Kovács Miklósné, a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője segít az érintettek kiválasztásában. –

Nagyon örültem a megkeresésnek, amikor Kerekes Zsolt arra kért, segítsünk neki minden hónapban kiválasztani egy-egy rászorulót, aki élelmiszercsomag-adományt, illetve szociális ebédet kap. Megbeszéltük, hogy nem feltétlen családokon próbálunk segíteni, megnézzük a rászoruló egyedülállókat, kisnyugdíjasokat is, hiszen itt is vannak nehéz körülmények között élők.

A jelzőrendszer működik, a gondozónők tájékoztatnak, ha problémát látnak, ha valahol nincs élelmiszer, tüzelő, akkor próbálunk segítséget szerezni. Második éve szerveztem egy kis élelmiszergyűjtést a kollégák között, az így beérkezett adományokból hatvan csomagot készítettünk, amiket karácsony előtt a házi segítségnyújtásban részesülők és a nappali klubba járók között osztottunk szét, meglepetésként. Nagyon jó a kapcsolatunk a Vöröskereszt helyi csoportjának vezetőivel is, karácsonykor Barabásné Forgács Edit polgármester asszonnyal karöltve huszonöt családnak tudtunk adományt vinni. Az első támogatott Baktai György és felesége, Penti Georgina volt, akik három kiskorú gyermeket nevelnek. Családi pótlékból és szociális segélyből élnek.

– Ha óvodás lesz a legkisebb, én is keresem a munkalehetőséget – mondja az édesanya.

– Sajnos a közmunkából a festő szakmunkás bizonyítványom miatt most is kiesek, pedig jó lenne állandó munka, hogy valahol festőként alkalmazzanak, hogy kicsit jobb legyen nekünk is – veszi át a szót a férj.

– Testvéreim élnek Szolnokon, akik kicsit jobban állnak, ők szoktak néha segíteni, de mindig nem szabad rájuk szorulni. Van két kezem, bármilyen alkalmi munkát megcsinálok. Decemberben kaptunk öt mázsa tüzelőt az önkormányzattól, most pedig még hármat, valamennyit én is veszek, így kihúzzuk tél végéig.

– Szerencsére a nagyobb gyerekek nem követelőzőek, jó tanulók, sportolnak mindketten. A képviselő úrtól kapott élelmiszercsomag a következő fizetésig elég lesz. Havi 90 ezer forintból élünk öten, így nagyon meg kell nézni minden forintnak a helyét, hogy maradjon a feltöltős villanyra és a nyolcezer forintos gázpalackra is – sorolta az édesanya.