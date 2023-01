Idén először tartották meg a Helyi Termékek Vásárát Szolnokon, ahol ismét kínálták portékáikat a környékbeli őstermelők, valamint kézművesek. Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szervezésében már reggel nyolc órától lehetőség nyílt a vásárlóknak a különböző finomságok közül választani. A fókuszban ezúttal az újévi házi sütemények, valamint a forralt bor állt. A látogatók emellett a híres karcagi birkapörköltből is vásárolhattak, melyet akár helyben is elfogyaszthattak, de haza is vihették azokat.