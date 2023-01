Nincs hó, nem épülnek igazi hóemberek a kertekben, udvarokon, tereken.

A Kertvárosban azonban ennek ellenére is sorakoznak a kedves téli figurák. Igaz, némelyik papírgurigából, a másik meg festékkel készült, de épp olyan kedvesek, mint eredeti, hóból készült társaik. A városrész közössége idén is megszervezte hóemberkészítő játékát. A Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár közösségi oldalán is alkotásra buzdították a kicsiket és nagyokat is.

– Alkossatok, fessetek, horgoljatok, aztán drukkoljunk a hóért és építsetek hóembert! Ha az előző évekről van nálatok hóemberes dekoráció, azt is mutassátok meg bátran. Kopogtatók, ajtódíszek, hóemberes ablakmatricák, mind kincsek nekünk. Varázsoljunk vidámságot magunk köré, színesítsük meg együtt a szürke telet – írták a közösségi ház munkatársai.

Az alkotások egész januárban készülhetnek, az azokról készült fotókat a közösségi házhoz lehet eljuttatni, a képekre az intézmény Facebook-oldalán lehet majd szavazni. A legtöbb szavazatot kapott hóember alkotója könyvjutalmat kap majd.

A kezdeményezéshez idén a Pletykafalu is csatlakozott, a hóemberek ott is készülhetnek – hasonló feltételekkel – ebben a hónapban.