Számot vetett elmúlt évéről a Ceglédi Galéria. A kulturális helyszín Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a sok nehézség ellenére tengernyi kulturális értéket tudtak megmutatni az óesztendőben. Kiállítótereikben 19 kiállítást rendeztek, és további 8 tárlatot külső helyszíneken valósítottak meg. Folytatták a Szellemi Kulturális Örökségek bemutatását, így a höveji csipkevarrás élő hagyományát is felidézték Cegléden. Mindemellett több száz kilométerről is érkeztek látogatók a világhírű Táti Porcelánbaba Klub tárlatára, valamint méltóképpen ünnepelték meg a Ceglédi Galéria alapításának 35. évfordulóját azokkal a művészekkel, akik már az első tárlaton is jelen voltak.

– Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Szolnoki Művésztelep alkotói elfogadták meghívásunkat, s az egész évüket meghatározó 120. évforduló egyik állomásaként a Ceglédi Galériában is tárlat keretében mutatkoztak be. Legnagyobb vállalkozásunk az idősek világnapja alkalmából rendezett Szépkorú alkotók kézművestehetségét, ötletgazdagságát, szorgalmát reprezentáló, mintegy 195 munkát felsorakoztató kiállításunk volt – közölte az intézmény.

A galéria közel 26 ezer érdeklődő számára nyújtott kulturális élményt, és 201 tárlatvezetés, interaktív (múzeumpedagógiai) foglalkozás, kihelyezett tanóra során segítették elő a tárlatok élményalapú feldolgozását, illetve befogadását az óvodás, általános és középiskolás, valamint felnőttcsoportok számára.