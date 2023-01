Budapest a 19 vármegyei, valamint egy budapesti CKSZK segítséget nyújt a civil szervezeteknek az adminisztratív kötelezettségeik teljesítésében, tájékoztatást ad a támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról, gyakorlati segítséget kínál és egyénre szabott tanácsadást végez többek között jogi, pénzügyi kérdésekben, elősegíti a kommunikációt és ösztönzi az együttműködést a különböző szektorokkal, kapocsként működnek az állam és a civil szféra között. Nem csekély feladat hárul tehát a civil központokat működtető szervezetekre.

A címbirtokosi okleveleket múlt pénteken adta át Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, a Károlyi-Csekonics Palotában megtartott rendezvényen.

– Immár 2007 óta nyújtunk segítséget civil szervezeteknek, 2012 óta a hálózaton belül. Ennél nagyobb motiváció nem is kellett, hogy ismét pályázzunk a címre – nyilatkozta dr. Molnár Beáta, a Contact Mksz elnöke. – Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a munkánkról. Egyrészt a miniszterelnökség összetett minősítési rendszerén keresztül ellenőrzi szakmai munkánk minőségét, és igen jó eredményt érünk el, másrészt a hozzánk forduló civil szervezetek is elégedettek a munkánkkal. Ezt mutatja az is, hogy rengetegen megkeresnek minket. Jelenleg mondhatni, hogy dömping van a központunkban, hiszen most van a pályázati elszámolások időszaka, amihez előszeretettel kérnek segítséget, ahogy a pályázatok benyújtásához is.

Dr. Molnár Beáta azt is elmondta, a megszokott feladatköreik mellett idén is folytatják országos tevékenységként a „Civil szféra fejlesztéséért” munkacsoport koordinációját. Emellett előzetes információk szerint az idei évtől országos adománykoordinátori feladatokat is el fognak látni.

De a Szolnokon működő vármegyei Civil Központban is terveznek újdonságokat: workshopokkal készülnek, ahol a protokoll, etikett, marketing, PR témában kaphatnak szakembertől tájékoztatást a civil szervezetek vezetői, képviselői. Ezzel a céljuk, hogy a résztvevők is képessé váljanak komoly szintű protokolláris rendezvények színvonalas lebonyolítására, magas rangú személyek fogadására.

A fiatalokkal való kapcsolattartás idén is kiemelt szerepet kap.