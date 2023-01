Árvízre ugyan most nem számítunk, de az lehetséges, hogy magát a strand területét is ellepi a víz. A Tisza már körbeveszi a magasabban fekvő üdülőövezetet, ha tovább emelkedik a vízállás, már azt is ellepné. Két konténerünk közül az egyik már eleve állványos szerkezetre épült, a másik a fent említett emelős módszerrel menthető. Emellett vannak öltözőink, melyeket–ha a helyzet úgy kívánja – el kell majd szállítanunk