A lakosság kérésére az önkormányzat nagyobb teljesítményűre cserélte a 442-es út mentén az egyik gyalogátkelőhely mellett található közvilágítási lámpatestet, növelve ezzel a közlekedők szubjektív biztonságérzetét. Dr. Túróczi Imre polgármester azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a közlekedési szabályokat a továbbiakban is maradéktalanul tartsák be a gépjárművezetők és a gyalogosok egyaránt. A 442-es út átszeli a kisvárost, forgalma pedig az utóbbi évkben jelentősen megnövekedett, beleértve a tehergépjárművek áthaladását is. Pár éve a település központi részén lévő keresztezésben található átkelőnél felszerelt közlekedési lámpával is az úton való átkelést igyekeztek biztonságossá tenni.