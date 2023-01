– A kislányok szeretnek szépítkezni, babázni, hajat fonni. Ön is így volt ezzel?

– Nem, én autókkal játszottam, anyukám amikor megmosta a hajamat, felkontyolta, de nem szerettem.

– Akkor hogyan kedvelte meg mégis a fodrász szakmát?

– Igazából a hajakkal szerettem foglalkozni, anyának csináltam mindig szép frizurát, s így megvalósítottam az álmomat. Nyolcadik után elmentem Debrecenbe a Diószegibe tanulni, ahol nagyon jó tanáraim voltak, a gyakorlati helyemen is folyamatosan tanultam a mestereimtől.

– Babán vagy élő modellen könnyebb dolgozni?

– A babát mondanám azért, mert ő mindig ráér, nem beteg, s akár fél órára abba is lehet hagyni a fonást ha jön egy vendég.

– Mennyi idő kitalálni újabb ésújabb firzurákat a versenyekre?

– Videókat is szoktam nézni, de Baranyai Vivienhez járok Győrbe továbbképzésekre évente kétszer-háromszor. Női, férfi és gyermek fodrász vagyok, így hajvágás és festés mellett kontyokat, hajhosszabbítást, négyes-ötös fonást is csinálok, de a férfi hajtrendeket is követem. A Las Vegas-i versenymunkámat alapul véve, modellen első alkalommal készítettem el ezt a kontyot barátnőmön, Tüdős Dórán. A mai menyasszonyok nem kérnek ilyet, de szeretném ha ez változna. A menyasszonyok általában megijednek a kontyoktól, azt szokták mondani, hogy „asszonyos", pedig nem, mert egy fonás nagyon feldobja szerintem. Idén a hozzáőm bejelentkezett menyasszonyok közül egyedül Dóri kért kontyot.

– Bizalmi munka a fodrászé, a vendégnek meg kell bíznia benne...

– Számomra nagyon fontos a vendéggel való kapcsolat, arra törekszem, hogy mindig megértsem mire vágyik, milyen frizurával érezné jól magát, hiszen ez a legfontosabb. Lehet követni a trendeket, de nem feltétlenül muszáj. Azt gondolom, a vendégeim adnak a szavamra, tényleg bíznak bennem. Számomra az is fontos, hogy a márka, amivel dolgozom minden területen környezetbarát.

– Hogyan zajlott a Las Vegas-i verseny?

– Online, ami nekem sokkal könnyebb volt, a kiküldött baba hajfotók és videók alapján döntött a zsűri. Én három kategóriában indultam, amit mentorommal, Vivivel választottunk ki. Az első a kaszinó hajstílus volt, hiszen Las Vegasban a hölgyek is járnak kaszinóba. Volt egy esküvői hosszú és az esküvői haj konty kategória. Bevallom, nem hittem magamban, úgy fogtam fel, hogy ha csak egy oklevelet ki tudok rakni a falra a versenyről, már az is jó. Így nagyon váratlanul ért a három első hely, de megdolgoztunk érte. Baranyai Viviennek is köszönöm a segítséget. Szakmailag a pályafutásomban is hatalmas elismerés ez a három első hely. A következő megméretés márciusban lesz Dubaiban, már arra is készülök tanárommal.