A két ünnep között sikerült befejezni Tiszajenőn az útfejlesztési munkálatokat. A település még a Magyar Falu Programban nyert el huszonötmillió forintot, melyből megvalósulhatott a Vasút utcát az Arany János utcával összekötő, mintegy ötszáz méter hosszúságú út aszfaltozása. E fejlesztés révén elérték, hogy belterületen immár egyetlen földút sincs a faluban. A lakosok számra azért is nagy öröm, hogy elkészült ennek a szakasznak is a portalanítása, mert így már a helyi temetőt is végig aszfalt felületen tudják megközelíteni, miután az oda vezető kátyús-homokos utat a korábbi években már sikerült leaszfaltozni, szintén pályázati pénzekből.