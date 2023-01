Egy héten át folyamatosak voltak az áramkimaradások a tiszazugi nagyközségben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az alap problémát egy távvezeték zárlata okozta még január tizedikén. A pillanatnyi szünetek viszont a hibaelhárítás után is megmaradtak. Az OPUS TITÁSZ folyamatosan végez fejlesztési, karbantartási munkálatokat a hálózaton, ennek ellenére is előfordulnak meghibásodások, külső behatások is előidézhetnek problémát.

– Az okok felderítését megkezdték szakembereink. Az érintett hálózati szakasz ellenőrzése során először két törött szigetelőt cseréltek le, majd még egy továbbit. Ezeknek az elemeknek a cseréjével várhatóan megszűnnek a pillanatnyi áramkimaradások – válaszolta megkeresésünkre Egyházi Nikoletta, az OPUS TITÁSZ kommunikációs vezetője.

Hozzátette: továbbra is figyelemmel kísérik a hálózat működését, és amennyiben a zavartatások továbbra is jelentkeznek, újabb hálózatbejárásra, ellenőrzésre kerül sor.