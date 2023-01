Rózsásmellű, jákó, pennant, ara, nimfa, lóri – ismerős nevek, különösen azoknak, akik saját indíttatásból, netán kisgyermekük révén gyakran forgatnak különféle madaras könyveket.

Szombaton, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban megelevenedett a könyvlapok cifra társasága, hiszen papagáj kiállításra várták az érdeklődőket. Brazília, Peru, Kína, és még sok-sok távoli ország hangulata – és hangja – töltötte be az aulát az onnan származó egzotikus madarak révén. Nem is csoda, hogy csurig volt a kiállítóterem.

Összesen 32 faj képviselte a papagájok nemzetségét a kiállításon, a legkisebbektől a legnagyobbakig – utóbbival, az akár 90 évig is élő arapapagájjal fotózkodni is lehetett. De volt olyan kakadufajta is, amelyből mindössze két tenyésztőnek van példánya Magyarországon.

Németh Nancy szervező, az állatok gondozója szerint meglepően jól sikerült az expo, amely országjárásuk egyik szokásos állomása is. Most még, hiszen tervezik Monoron egy papagáj park létrehozását. Ám amíg nem készül el az állatok végleges otthona, addig biztosan elhozzák a díszes társaságot Szolnokra is, így jövőre is biztosan találkozhatunk velük.