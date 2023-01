Elkezdődött az új év a szolnoki Nádirigó Madarász Klub életében is. A természetkedvelő gyerekek és szüleik mi mással, mint egy közös madármegfigyelő túrával indították az esztendőt. A tizenhat fős csapat túravezetőjükkel két órás terepsétát tettek a Tiszaligetben a napokban. A Nádirigó Madarász Klub a szolnoki Kertvárosból indult „útjára” néhány évvel ezelőtt, s manapság egyre szélesebb kört járnak be a csoport tagjai. Szolnokon, de a városon kívül is rendszeresen bejárják az állatvilágban gazdag területeket.