– Településünkön jelentős károkat okozott a belvíz a kétezres években. Akkor is lezajlott egy, a talaj-és csapadékvíz elvezetését célzó beruházás, de forráshiány miatt az csak egy szükségmegoldás volt. Ezzel az új beruházással viszont olyan szinten korszerűsítjük a belvízelvezető-rendszert, ami hosszútávon is megoldja Örményes helyzetét – mondta a fejlesztés céljáról Török Tamás polgármester.

A munkálatok a Szabadság, az Iskola és a Dózsa György utat, illetve az Arany János és a Kisújszállásra vezető út egy részét érintették, mintegy öt kilométer hosszú szakaszon. Ez a terület ugyanis Örményes belvíz által legveszélyeztetettebb része, a talajszerkezete miatt.

Korábban készültek légifelvételek, melyek bizonyították, hogy településünk a régi Tisza nyomvonalán, illetve mocsaras területre épült. Gyakorlatilag olyan, mintha egy folyón laknánk. Annyira elagyagosodott a talaj alsó rétege bizonyos részeken, hogy egyszerűen nem szívja be a vizet. Ez az ófalusi részt jelenti nálunk

– magyarázta a településvezető.

Mint elmondta, többfajta árokrendezési munka zajlott, egyrészt volt olyan szakasz, ahol betonelemek kerültek az árkokba, és olyan is, ahol maradt a földmedrű árok, ezeken a szakaszokon szintezéseket végeztek, és a bejárók áteresztő képességét is megnövelték. De van olyan rész is, ahol kívülről láthatatlan, duplafenekű, zárt árok húzódik a föld alatt.

A több elemből álló beruházás kivitelezése jelenleg nyolcvan százalékos készültségben áll. Hátra van még a Nagykunsági Főcsatornánál, vagyis, a kivezető szakasznál az áteresztő zsiliprendszer felújítása, cseréje, az ottani mobilszivattyúállás kiépítése, és különböző árokszakaszok szintezése. A település belterületén már csak néhány utómunka van hátra, a teljes beruházás tavaszra készül el.