Az intézmény a Györffy István Katolikus Általános Iskola Tagóvodája. Hétfőn már itt, a berendezett épületben várták az óvónők a kicsiket azok szüleivel együtt.

Jelenleg harminckét gyermekről gondoskodnak az intézményben, de a most birtokba vett óvoda négy csoporttal, vagyis összesen nyolcvan fővel várja a gyerekeket.

Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, az intézmény lelki vezetője elmondta, nagy öröm, hogy megkezdhette működését az óvoda.

– Ez egy várva várt pillanat volt, de érsek úr fogja majd ünnepélyesem megáldani az épületet. Az időpontot még egyeztetjük, de az biztos, hogy akkor lesz lehetőség arra is, hogy a lakosság is megtekintse az új óvodát – ígérte a plébános, aki megszentelte a csoportszobákat és közös imát is mondott a gyermekekkel.