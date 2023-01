– Fontos intézmény ez a város életében, ahogyan a térségben is, hisz a tapasztalatok azt mutatják, hogy még Szolnokról is sokan járnak ki Újszászra ügyeket intézni. A kolléganők a jövőben is hasonló szakértelemmel és kedvességgel várják az ide betérőket – mondta köszöntőjében Dobozi Róbert, Újszász polgármestere a csütörtöki kormányablak-megnyitón.

A városban korábban okmányirodaként működő hivatal az elmúlt hónapokban megújult, s mostantól kormányablakként várja az ügyfeleket. – A megújulással modernebb környezet, szélesebb körű ügyintézés várja a lakosságot, s úgy vélem, a kollégák felkészültsége is hatékonyabb lesz a jövőben – szólt a változásról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja.

Dr. Berkó Attila hozzátette: az ügyfélfogadási idő sem hagyományos lesz, illeszkedve az emberek munkaidejéhez korábban nyitnak és későbbi zárnak majd.

– Az üzenet ugyanis az, hogy vidéken is olyan szinten lehet ügyeket intézni, mint a nagy városokban – mutatott rá. Dr. Berkó Attila beszámolójából kiderült, 2022-ben a vármegyei kormányablakokat közel fél millió ezer ember kereste fel, akik 530 ezer ügyet intéztek. Ez a szám csak nőhet az új létesítmény megnyitásával, mely a jászságban az ötödik, a vármegyében pedig már a tizenhatodik.

Országos szinten, vagyis a magyar kormányablak rendszerben már a 314. az újszászi. Ezt már dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára mondta el, aki köszöntőjében a magyar közigazgatásban végbement fejlődést és annak korszerűségét méltatta.

– 2022-ben több mint 14,3 millió ügyfél kereste fel a kormányablakokat, akik 15,7 millió ügyet intéztek el, ami közelíti a koronavírus-járvány előtti, 2019-es év rekordot jelentő számait. Mindez talán annak is köszönhető, hogy a 2010-es választások után a kormány elkötelezett volt a magyar közigazgatás fejlesztésében. Az elmúlt évtizedben ugyanis rég nem látott fejlődés valósult meg ebben – emelte ki az államtitkár, majd rámutatott, hogy a jól működő közigazgatás a gazdasági versenyképességben is tényező.

A köszöntőkben elhangzott: mindenkinek köszönet jár, aki részt vett az átalakításban, a hivatal megújulásában, s azoknak, akik itt dolgoznak majd, s az ügyintézések során az állampolgárok és vállalkozások érdekeit nézik, segítik és szolgálják őket.