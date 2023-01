A Baptista Szeretetszolgálat Köszönet Érme elismerését vehette át a közelmúltban Lévai János, a Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakképzésért felelős igazgatóhelyettese. Mint méltatásában elhangzott, embersége, szakmai aktivitása példaként szolgálhat mindenki számára.

– Az iskolától nyolc éve megkapott Illéssy-díj után ez az országos díj számomra egy olyan elismerés, melyet tulajdonképpen a kollégákkal együtt töltött sok-sok év munkája eredményezett. Nem tekintem csak saját magam eredményének, mert a nevelőtestület és minden oktatásban részt vevő, illetve oktatást segítő munkatárssal együtt értük el – jelentette ki Lévai János, akinek pályafutása is érdekes, hiszen 2001-ben került vissza asztalos szakoktatóként az Illéssybe, abba az iskolába, ahol első szakmáját tanulta ki.

– Igyekeztem a faipari tanműhelyben ötleteimet felhasználva megszerettetni a szakmát a fiatalokkal, erre inspirált a tanítás, az oktatás, a tudás átadásának öröme is. Folyamatosan tanultam, képeztem magam, mára három diplomát szereztem. Az iskola gyakorlati oktatásvezetői feladatait is ellátom. Úgy érzem, tapasztalataimat felhasználva jól sikerült kidolgoznom a gyakorlati képzésünket, ennek sikerességét a képzőpartnerekkel való kiváló kapcsolat és a számos végzett szakmunkásunk is bizonyítja – részletezte pályáját.

Hozzátette: számára nincs elveszett tanuló, osztályfőnökként is kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű, vagy sajátos nevelési igényű tanulók megsegítésére.

– Az Útravaló pályázat és az Apáczai-ösztöndíj keretében sok tanulóm fejlődését és a sikeres vizsgára való eljutását segítettem. A lemorzsolódás ellen igazgatóhelyettesként is igyekszem tenni, akár pályázati lehetőségek felkutatásával is. Büszke vagyok a magas szintű gyakorlati képzésünkre. Magam is rendszeresen veszek részt továbbképzéseken, tájékoztatókon, hiszen fontos számomra a felkészültség és az új információk megszerzése. Elnökségi tagja vagyok a szakképzéssel foglalkozó Műszaki Oktatási Kamara Egyesületnek, így rendszeresen részt veszek vizsgabizottsági tagként szakmai vizsgáztatásokban is.