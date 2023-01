– Mit szólt ahhoz, hogy egy önkéntesük jelölte az alapítványt a Szoljon.hu hírportálon a Kedvenc kedvenceink verseny támogatottjaként, s meg is nyerték a fődíjat?

– Igazság szerint, én utólag, amikor a nyereményt megkaptuk, akkor értesültem róla, hogy egy kedves önkéntesünk, örökbefogadónk és óriási segítségünk benevezett minket erre a játékra. Meglepő volt hallani, amikor felhívtak a Mediaworkstől, hogy mi kapjuk ezt a nyereményt. Nagyon örültünk, mert minden egyes forint jól jön. Rengeteg kutyánk van, az élelmezéssel nekünk is, mint mindenki másnak problémánk van, az árak elszabadultak, így nagyon köszönjük a támogatást – mondta Nemes Tímea, aki szerint 2022-ban sem lettek felelősebb állattartók az emberek.

– A tavalyi év még nehezebb is volt, mint a korábbi, hiszen nagyon nagy megszorítások történtek, s az emberek homokzsákként szabadultak meg a kutyáiktól. Teljesen tele vannak a gyepmesteri telepek, az utcák, a menhelyek, az ideiglenes befogadók. Nem tudok jóról beszámolni, mert egyre nehezebb a helyzet, év végén pedig a nagy problémát a petárdázás, a tűzijátékok jelentik, amikor világgá szaladnak a kutyák. Még annak a terhét is sajnos viselnünk kell, vagy viselniük kell az utcára került kutyáknak – sorolta gondjaikat az állatvédő.

– Az elmúlt évek támogatásainak köszönhetően fejlődött a menhely. Mire volna 2023-ban a legnagyobb szükségük?

– Leginkább felelős örökbefogadókra, de már annak is nagyon örülnénk, ha az emberek felelősen tartanák az állataikat. Ennek a két alappillére lenne az ivartalanítás és a chipezés. Nekünk is könnyebb lenne, ha a kutyát csak a saját otthonába kéne hazavinni, s nem állandóan csak menteni és helyeket bővíteni, mert sajnos itt lehetne ezer kutyás menhely is. Ezt csak úgy lehetne megállítani, hogy az emberek az ivartalanítást szorgalmaznák. Egyébként mindenre szükségünk van, főleg élelmiszerre, de kétkezi munkásokra, önkéntesekre is, hiszen az idő vasfoga megrágja a kenneleket, hegeszteni kéne, betonozni, így sok mindenben tudnak az emberek segíteni. Kevés önkéntesünk van, amikor önkéntes napokat szervezünk, akkor is 90%-ban budapestiek és dunántúliak jönnek, csak a többiek karcagiak és környékbeliek. Az lenne a nagy segítség, ha kicsit jobban mellénk állnának a helyiek – véli Tímea, aki szólt még az örökbefogadó napokról is.

– Az örökbefogadó napokkal az a probléma, hogy nem tudjuk abban a pillanatban a környezettanulmányt megcsinálni. Tehát hiába jönnek ide az emberek és mutatnak rá a kennelben lévő kutyákra, hogy szeretnék elvinni, nem tudjuk abban a pillanatban összehozni, hiszen nagyon nagy gondossággal adjuk örökbe kutyáinkat. Nemcsak ilyen odaadjuk, fogd és vidd alapon, hanem ezt megelőzően felmérjük a helyzetet, hogy minden rendben legyen és alkalmas legyen az örökbefogadó annak a kutyának a tartására.

– Bár enyhe a tél, de takarókra mindig szükség van.

– Textilt nagyon sokat használunk a műtött, beteg, illetve a kölyökkutyák alá, illetve még edényeket, hiszen a tél nagyon megeszi az itató és etetős tálakat. Segítség lehet a bolhairtó, féreghajtó is.

– Még ma is jellemzőek az út mellé vagy a szemétbe kidobott kutyák?

– Sajnos igen, ez a kiskutya, ami a kezemben van, az Északi telep egyik konténerében volt öt másik testvérével, akik sajnos már nem élték túl. A szemétszállító cég alkalmazottja talált rá, így megmenekült. Bízunk benne, hogy túl is éli ezt a kalandot. Sajnos az Északi és Déli telepeken rengeteg elhagyott, eldobott kölyköt találunk, ezen talán ivartalanítási akcióval lehetne segíteni.