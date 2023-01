A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. pénteken a negyedik pihenőpadot is felszerelte a Pelikán Bevásárlóközpont buszmegállóihoz – jelentette be közösségi oldalán a társaság. Közleményükben felhívták a figyelmet, hogy amint a rajtuk lévő matrica is mutatja, nem biciklitárolóként funkcionálnak, ezért kérik, hogy mindenki rendeltetés szerint használja az ülőhelyeket.