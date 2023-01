Közel 250 millió forint támogatást nyert el TOP Plusz pályázatán a település a helyi horgászturizmus fejlesztésére.

Nagy Richárd polgármestertől megtudtuk, a forrásból szeretnének csónakkikötőt létesíteni a község központja közelében a Tiszán. Itt található egy épület is, mely hajdan tejcsarnokként funkcionált, most pedig az önkormányzat tulajdona, ezt is tudnák turisztikai céllal hasznosítani.

Az a szándékuk, hogy az épület felújításával vizesblokkot, fedett pihenőhelyet alakítanak ki, valamint lehetőség nyílna csónakok tárolására is.

– Az árvízvédelmi töltés ott egyúttal a kerékpáros közlekedés útvonala is, jelentős a biciklis forgalom, hiszen sokan így közelítik meg a Tisza-tavat. Egy következő lépésben akár kerékpártárolókat is kialakíthatnánk – vetítette előre Nagy Richárd polgármester, bár ez még a jövő zenéje lenne.

A pályázati forrásból viszont a töltés és a kikötő között egy közösségi színteret is szeretnének kialakítani – ez az elképzelés már a korábban megálmodott turisztikai elképzelések között is szerepelt.

– A pontonokból megépített, körülbelül ötvenméteres csónakkikötőt úgy tervezzük kialakítani, hogy az első pár métert úszó színpadnak tennénk alkalmassá, ahol látványos, természeti környezetben helyet kapó előadásokkal szórakoztathatnánk a látogatókat. Mindezek a fejlesztések a későbbi nagyszabású beruházások első lépcsőfokának is tekinthetők – hangsúlyozta Nagy Richárd, aki kétségtelenül mert nagyot álmodni.

Persze az építkezések beindulásához még várni kell, hiszen a pályázatból finanszírozandó az engedélyes tervek elkészítése, az engedélyek megszerzése után jön még közbeszerzés kiírása, így mire a bürokrácia útvesztőjén átjutnak, nem valószínű, hogy még az idén megkezdődhetnek a tényleges munkálatok.

Az viszont biztosnak látszik, hogy ezekre a fejlesztésekre lenne igény, hiszen sokan horgásznak Tiszasüly környékén a Tiszán.

Mint megtudtuk, a sülyi zártkerti területen lényegében horgászok adják-veszik a telkeket, tehát más területről is járnak át oda pecázni. Nem is csak a folyóra, hanem az önkormányzat által telepített kis horgásztóra is számos más településen élő pecás vált éves engedélyt, de a vendéghorgászok is előszeretettel próbálkoznak a tavon, ha a Tiszán napokon át nem sikerül halat fogniuk.

A polgármester azt is elárulta, már olyan is akadt, aki turisztikai elképzeléseik kapcsán horgászprogramok lebonyolításának ötletével kereste meg őket.