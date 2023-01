– Szinte már megszokott, hogy ezen a hétvégén minden évben párás, ködös vagy éppen szeles idő van. Ennek ellenére mindig nekiindulunk, ahogy most is tettük – mondta el Hajdú Tamás.

A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület vezetője a program mindegyik napján útra kelt kisebb-nagyobb csapattal és a most főszereplő nappali ragadozók mellett számos madárfajt megfigyelt.

– Mivel hivatalosan a sasok mellett valamennyi nappali ragadozómadár-faj és a túzok egyedek összeírásáról is szól a szinkron, első nap Túrkeve környékét jártuk be. Itt Monoki Ákos, a Hortobágyi Nemzeti Park Közép-Tisza-Jászság Tájegység vezetője volt a megfigyelőtársam, vele két helyszínen százhét túzokot számoltunk. Mellettük parlagi sasokat láttunk, de voltak sólymok, ölyvek, héják és szép számban jöttek a vízimadarak is – részletezte az egyesület vezetője.

Rétisas

Fotós: Tiszavilág Ökotúrák

Hajdú Tamás szombaton Besenyszög és Tiszasüly környékén vezetett megfigyelőtúrát, melyek során a nappali ragadozók mellett népes bagolycsapatokat is láttak. – De ez már egy másik téma, nemsokára bagolyszámlálás is lesz – tette hozzá Tamás, aki vasárnap is, délutánba nyúlóan Szolnok és Kengyel térségében „szinkronizált”.

Pálinkás Csaba, a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei helyi csoportjának elnöke négy fős csapatával a Tószeg–Köröstetétlen–Jászkarajenő–Tiszajenő „körben" végzett sasszámlálást.

– Bár az idő nem volt túl kedvező, szép számmal került a szemünk elé az ilyenkor „megszámlálandó" nappali ragadozómadarakból. Sasok, sólymok, vércsék, ölyvek, rétihéják kerültek a látcsöveink elé – mondta el érdeklődésünkre Pálinkás Csaba hozzátéve: kuriózumként a tószegi határban egy pusztai ölyvet is megfigyelhettek.

A Tiszavilág Ökotúrák vezetője a megfigyelések alapján pazar napként értékelte a szombati túráját. Ő maroknyi csapatával Fokorú-, Szóró- és Dobapuszta, valamint Csataszög, Kőtelek és Tiszasüly térségében számolta a ragadozómadarakat.

Zsákmányát fogyasztó parlagi sas

Fotós: Tiszavilág Ökotúrák

– Az egész napos program során öt parlagi- és tíz rétisast figyeltünk meg. Mellettük sólymok, ölyvek, karvalyok, héják és vércsék bukkantak fel. Az eseményen egyúttal a vízimadár-felmérést is megejtettük. Végül Nagykörűnél még három parlagi- és két rétisas került fel a listánkra – számolt be a megfigyelésekről Rimóczi Árpád túravezető.

A térségi tapasztalatokat is tartalmazó megfigyelési eredmények összesítése után az országos sasleltár várhatóan február elején készül el.