Az ünnepségen Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke szólt az ünneplőkhöz.

– Végtelenül megtisztelő, hogy a Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából én szólhatok ma önökhöz szülővárosomban, Karcagon. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január huszonkettedik napján, annak tiszteletére, hogy 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén „Hymnus” című költeményét. A költő ekkor még nem is sejthette, hogy csupán három héttel korábban, 1823. január elsején, Kiskőrösön megszületett láng lelkű költőnk, Petőfi Sándor is, kinek életműve Kölcseyéhez hasonlóan feltüzelte kortársaikban a nemzeti érzelmeket, és akik a reformkorból kiinduló küzdelmes időszakban, „A Haza és haladás” programjával, új irányba fektettek le síneket a magyar nemzet számára. Több-kevesebb sikerrel, de azóta is ezeken a síneken járunk és a továbbiakban is attól az olthatatlan vágyunktól vezérelve haladunk, mely a hagyományaink tiszteletén alapszik, egyben a modern magyar államiság megteremtését, hazánk és országunk építésének útját jelenti számunkra – hangzott el.

– Egy olyan erős tradíciókkal, hagyományokkal rendelkező település számára mint Karcag, az év minden napja ünnep. A város a szellemi kincseit, kulturális örökségét egész évben magával hordozza, és a település dinamikus fejlődésével egy időben az is világosan látszik, hogy a globalizáció hatásának ellenére, még inkább felerősödött az itt élőkben a hagyománytisztelet, a helyi értékek, a nagykunsági, a karcagi identitásjegyek megőrzése és felmutatása iránti igény. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Értéktárban kezdetektől ott szerepel a karcagi gasztrokultúra, a birkapörkölt, ami Hungarikum is lett, a karcagi ferdinánd, a kunhímzés motívumai és azoknak a karcagi keletkutatóknak az életműve, akik a származásunk gyökereit kutatták. Karcagon ma is sokan dolgoznak azon, hogy ez az egyedi történelmi örökség, a kun hagyományőrzés fenn maradjon építészetünkben, képzőművészetünkben, népművészetünkben, népzenénkben és néptáncunkban és gasztronómiánkban a jövő generációja számára is. Minden elismerésem azoknak, akik az eddig elért eredményekhez és azok megörökítéséhez nap mint nap hozzátesznek. Szívből gratulálok mindazoknak, akik kiemelkedő munkájukért díjat vehetnek ma át. Isten áldja a Nagykunságot, a karcagiakat, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét! – zárta szavait Hubai Imre.

Az ünnepi beszéd után a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Vonósegyüttesének ünnepi műsora hangzott el, versmondással közreműködött Finta Zoltán.

A műsor után átadták a képviselő-testület díjait.

Karcag Város Kultúrájáért Díjat vett át a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként Nagy Tiborné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa, intézményvezető-helyettese; Házi-Sáray Mária, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye pedagógusa; Birizló Csaba, a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda pedagógusa; Barkóczi Zoltán előadóművész.

A Karcag Város Sportjáért Díjat Gonzales I Llussa Jordi testvér, a Szent Pál Marista Általános Iskola munkatársának adományozta a testület.

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerést Csináthné Bakó Éva, a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda pedagógusa vehette át. A kitüntetéseket Szepesi Tibor polgármester adta át.

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepség a Szózat eléneklésével ér véget, zongorán kísért Koppány Mária előadóművész.