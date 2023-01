Hatvan, átlagos színű társa mellett békésen ücsörgött a fán az a hófehér tollú, albínó bagoly, melyet Varga László, a hortobágyi Madárkórház Alapítvány turisztikai menedzsere fotózott le az egyik karcagi templom kertjében. A szakember szerint nagyon különleges, ritka madárról van szó.

– Az albínó madarak általában ritkák nálunk. Madárkórházunkba is csak 2-3 évente kerül egy-egy faj ilyen különleges egyede. Ezeket a madarakat fokozottan veszélyeztetik a ragadozók, mivel rejtő színezetük helyett kirívóak fajtársaikhoz képest. Az ilyen albínó baglyokat egy nagyobb karvaly tojó vagy egy héja is hamarabb levadássza. Sőt, sok esetben fajtársaik is űzik – mondta a szakember.

Mint mondta, utóbbi erre a bagolyra nem volt jellemző, fajtársai szemmel láthatóan befogadták a csapatba.