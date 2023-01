Új könyvek érkeztek a Wesniczky Antal Művelődési Központ és Könyvtárba a napokban, az állományt igyekeznek az igényekhez igazítani.

– Az utóbbi években sok kötet elavult, megrongálódott, a selejtezésben a szolnoki Verseghy Ferenc könyvtár szakemberei segítettek. A könyvállomány még így is meghaladja a húszezret – mondta Danyi Gyuláné, az intézmény vezetője.

Ottjártunkkor az egyik legrégebbi olvasójuk Ficsór Jánosné a kikölcsönzött könyveket hozta vissza, majd a dokumentálás után éppen lépett volna ki az ajtón, amikor Majzik Zsanett, a könyvtár munkatársa utánaszólt, hogy egyik kedvenc írójától új kötet érkezett.Az olvasó nem is habozott tovább, visszalépett az újdonságokat felsorakoztató polchoz és perceken át lapozgatott, válogatott. Végül legalább öt könyv mellett tette le a voksát. A kikölcsönzéskor persze hozzátette, hogy most inkább kevesebbet vesz, hogy sűrűbben jöhessen. A helyzet jól mutatja, hogy a könyvtár igazi találkozási pont is. A kedveltségét az is adja, hogy a bőséges állományt havonta frissítik.

– Olvasóink tudják, hogy jelezhetik, ha valamit szeretnének elolvasni. A kéréseket listán vezetjük, éves szinten hétszáznegyvenezer forintot költhetünk újabb kötetekre – fejtette ki. A szakember tapasztalatai szerint a sláger a családi-, vagy történelmi regények, a romantikus irodalom, illetve a krimi. Minden esetben fontos viszont, hogy a betűméret megfelelő legyen. A gyermekek az állatos történetekért rajonganak, de a természettudományos, csillagászati könyvek is igen kedveltek. A háromezer-kétszáz fős kisvárosból körülbelül minden tizedik lakos beiratkozott már az intézménybe, legyen szó kisiskolásról, felnőttről vagy nyugdíjasról.

– A látogatás a járvány óta érezhetően megcsappant, talán az is hozzájárul, hogy az interneten sok mindent megtalálni – tette hozzá a Danyi Gyuláné.

Játékos délutánokat tartanak, a civil szervezeteknek is helyet adnak, Lélebúvár címmel előadássorozat szervezésébe kezdtek, hogy minél szélesebb kört elérjenek.