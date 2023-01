Uszodák 2 órája

Szolnokon egyelőre egy úszásra alkalmas létesítmény használható

A rezsiárak miatt számos strandfürdő, uszoda zárta be kapuit, Szolnokon azonban úszhatunk és melegvízben is áztathatjuk magunkat a téli időszakban is. A vármegyeszékhelyen négy uszoda és fürdő várja a közönséget, ám nem mindig és nem mindenkit. Az ötödik komplexum átadása még odébb van.

M. G. M. G.

A szolnoki Véső úti Strandfürdő Fotós: Mészáros János

Nem kevesen vannak, akik az óesztendő utolsó hónapjának ünnepnapjai alatt felszedett pluszkilogrammoktól némi aktív mozgással kívánnának megszabadulni. A tömegsportok közül egyesek a termekben, sportcsarnokokban végezhető szakágakat részesítik előnybe, torna- és fitnesz-foglalkozásokra, kispályás labdasportokra szavazva, mások a természetben, a szabadtér friss levegőjében hisznek. Sétálnak, barangolnak, kirándulnak, madármegfigyelő túrákon vesznek részt, netán kocognak, kerékpároznak, görkoriznak, rolleroznak, utóbbi amatőrsportolók persze addig aktívak, ameddig a fagyok, jeges, havas utak nem akadályozzák meg őket mozgalmas kedvtelésükben. Fogyáshoz egészségesebb az úszás a futásnál És vannak a hobbiúszók. Az úszás az aerob sportok közé tartozik. Ideális a fogyásra, mivel úszás közben rengeteg izmot meg lehet mozgatni. Ha eredményt akarunk elérni, akkor úszni minimálisan egy órán keresztül kell, egyhuzamban, mivel húsz perc után kezd el égni a zsír. A szakemberek szerint a plusz kilók leadásához naponta legalább hatvan perc edzés szükséges. Egy szaklap információja szerint az úszás több előnnyel jár, mint más aerob tevékenység. Legjobban az ízületeket és az ínszalagok fogják értékelni, amit a fizioterapeuták is megerősítenek. A víznek köszönhetően ugyanis nincsenek ütődések és kemény hatások, mint például a futásnál. Ám egyelőre nem egyszerű feladat úszásra alkalmas medencéket találni. Szolnokon például több uszodai létesítmény is van, ám jelenleg számos akadály nehezíti a jászkunsági vármegye székhelyén (is) ezt a fajta rendszeres mozgást. „Egyetlen csepp a tengerben” a Vízilabda Aréna A vadonatújra tervezett tiszaligeti fürdőkomplexum javában épül ugyan, és több medencéje is lesz, amely az úszás szerelmeseinek szolgálatába fog állni, ám a használatba vétele még várat magára. A Véső úti Strandfürdőben – az energiatakarékossági intézkedések következtében – tavaly december elseje óta kizárólag a termálvizes melegmedence látogatható, minden nap 8 és 16 óra között – találtuk meg az erről szóló információkat a strandfürdő honlapján. Ilyet most nem csinálhatunk a Véső úti Strandfürdőben, csak a meleg vizes medencében mártózhatunk meg

Fotós: Mészáros János A Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola része a Kanizsa Tivadar Városi Tanuszoda is. Ezt a létesítményt általában a helyi diákok úszásoktatására használják. A jelenlegi iskolai szünet okán azonban most az is pihen. A MH Kiss József 86. Helikopterdandár területén lévő hatpályás, 33,3 méteres fedett uszodát korábban a civil lakosság, jelenleg pedig csak a helyőrségben települt alakulatok katonái, valamint a szolnoki honvédségi sportegyesületek tagjai látogathatják – tudtuk meg Zölei Anita századostól, a helikopterdandár tájékoztatásért felelős munkatársától. És akkor elérkeztünk Szolnok hobbiúszók számára jelenleg egyetlenként elérhető létesítményéhez, a nagy múltú, a hazai és nemzetközi vizeken is rendkívül eredményes Szolnoki Dózsa felnőtt és korosztályos pólósainak otthonul szolgáló tiszaligeti Vízilabda Arénához. Lakossági használatáról a városházán érdeklődtünk, ahol Pókász Endre, a polgármesteri kabinet sajtóreferensétől megtudtuk, „civilek” részére úszáslehetőséget hétköznaponként reggel hattól kilenc óráig biztosítanak, 1000 forintos belépőjegy megváltása ellenében. Ilyen lesz a tiszaligeti fürdőkomplexum, ám az átadás időpontja számos ok miatt csúszik

Fotós: Beküldött fotó

