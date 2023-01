Martfűn telekvásárlásra buzdít az önkormányzat által ajánlott egy­millió forintos kedvezmény, vagy éppen házak felújítására nyújtott kamatmentes kölcsön. A tisza­zugi önkormányzatnak nem titkolt célja, hogy fia­talodjon a lakosság, a jelenlegi adatok alapján ugyanis minden hatodik martfűi hatvanöt év feletti. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye más településein is hasonlóan gondolkodnak.

Berekfürdő képviselő-testülete például még 2010-ben döntött az első lakáshoz jutók támogatásáról, mely háromszázezer forint. Potornainé Szűcs Katalin aljegyző hangsúlyozta, az önkormányzat kedvezményes telekárral – négyzetméterenként hatezer forinttal – segít. A vásárláshoz feltétel, hogy aki ezt a támogatási formát igényli, négy éven belül lakóházat épít, arra használatbavételi engedélyt szerez és tíz évig életvitelszerűen berekfürdői, bejelentett, állandó lakos marad.

– mondta hírportálunknak az aljegyző.

– Az önkormányzati telkek esetében az utcákban minden közmű rendelkezésre áll, de bevezetését az ingatlanhoz a lakosnak kell biztosítania. Tavaly három önkormányzati telek kelt el, illetve az első lakáshoz jutó támogatását is három-négy fő igényelte, ők mára mindannyian új bereki lakosok lettek – mondta, hozzátéve, hogy a berekfürdői családosokat is igyekszik segíteni az önkormányzat beiskolázási támogatással, úszásoktatással, valamint támogatással a fürdőbelépőhöz. Ezek fedezetét az idei költségvetésbe is beépítik.

Jászalsószentgyörgyön évek óta jó ütemben cserélnek gazdát a használt ingatlanok.

Szarvák Imre polgármestertől megtudtuk, hogy az önkormányzat maximum ötszázezer forinttal támogatja az első lakáshoz jutást a településen.

– A fiatalok helyben maradását, illetve az újonnan érkezőket segíti a Fecskeház program. Ennek keretében az önkormányzat pályázati forrásból lakásokat újított fel, akár tíz családnak is tudunk folyamatosan helyet biztosítani. Az elmúlt években mintegy negyven-ötven család jutott fecskeházhoz – mondta el érdeklődésünkre a polgármester.

A lakásokra pályázni lehet, melynek egyik feltétele, hogy az igénylők lehetőség szerint Jászalsószentgyörgyön vásároljanak ingatlant és amíg be nem költöznek, addig használhatják a fecskelakást. Bérleti díjat nem kell fizetni, csak rezsiköltséget.

Csataszög iránt is megnőtt az érdeklődés az utóbbi években. Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester kifejtette, az eladó magánházakat megveszik, olcsók. Szerették volna azonban az üresen álló önkormányzati portákat is értékesíteni – akad jó néhány a Keskeny János úton is –, ám azokra nincs kereslet.

– Annak ellenére sem akad még vevő, hogy önkormányzati rendeletünk értemében, aki vállalja, hogy lakást épít a portára, az mindössze jelképes öt forintért megvásárolhatja a telket. Visszatartó erő azonban, hogy egy családi ház felhúzása lényegében ugyanannyiba kerül itt is, mintha a város szélén építkeznének, viszont az ingatlan nem tartja úgy az értékét. Emiatt az érdeklődők a bankoktól sem kapnak jelzáloghitelt – magyarázta.

Tomajmonostorán az elmúlt években hét önkormányzati lakást építettek annak érdekében, hogy a magas képzettségű szakembereket bevonzzák a településre.

– Azt gondolom, hogy a kis településeknek ez a jövője – fejtette ki hírportálunknak Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora polgármestere.

– A mai fiatalok igen nehéz helyzetben vannak a magas ingatlanárak miatt, ezért bízom benne, hogy segítség lehet számukra, ha településünk egy jelképes összeg ellenében önkormányzati lakásokat biztosít számukra. Nemrégiben két hatvan négyzetméteres házat sikerült építeni ötvenmillió forint belügyminisztériumi támogatásból. A felújítások befejeződtek, az ingatlanok így körülbelül egy hónap múlva készen állnak arra, hogy átadjuk őket egy pedagógusnak, valamint egy önkormányzati dolgozónak. Tiszatenyőn nincs szükség kedvezményekre ahhoz, hogy a település vonzó legyen a letelepedni vágyók, főleg a fiatal párok számára. Bár az önkormányzatnak a korábban zajló adósságrendezési eljárás miatt jelenleg nincs ingatlanvagyona, az ezerhatszáz lelkes településen hosszú ideje nem találni eladásra szánt családi házat. Amint ugyanis egy megüresedik, szinte azonnal beköltöznek az új lakók.

– Ez nagyban köszönhető a falusi csoknak, hiszen számos fiatal pár vásárolt, és újított fel a támogatás segítségével ingatlant a településünkön, a házasságkötések száma is megszaporodott az utóbbi időben. Nemrég nyitottunk bölcsődét, ami szintén vonzó lehet a családalapítás előtt állók számára, emellett korszerű óvoda és iskola is működik Tiszatenyőn. Ráadásul az infrastruktúra is jónak mondható, könnyen megközelíthetőek a nagyobb városok, mint Szolnok és Törökszentmiklós, mind közúton, mind busszal, és vasúton is – sorolta a település előnyeit Mező József polgármester.