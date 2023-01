Megújultak a Felház utcában a református templom előtti parkolók – számolt be róla Facebook-oldalán a település önkormányzata.

Mint írják, már régóta gondot okozott, hogy ha le is tudtak itt állni autóval, esőben sár és víz fogadta akár a templomba, akár a szemben lévő cukrászdába érkezőket. Most – egy alapos ároktisztítás után – térköves burkolatot kapott a parkoló. Tavasszal pedig virágok is díszítik majd a megmaradt földes területet – olvasható a bejegyzésükben.