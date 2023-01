Országosan 138 város, továbbá 17 fővárosi kerület részesül úgynevezett rezsikompenzációban idén.

Ebből Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nyolc, 10 ezer fő feletti település kap segítséget, Jászberény, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszafüred, valamint Törökszentmiklós.

A támogatásért cserébe minden önkormányzattól takarékosságot kért a kormány, ezért az érintett települések tervet készítettek az energiamegtakarítási lehetőségekről.

Lakosságarányosan Szolnok kapja a legtöbb forrást

– A kormányzati 737,9 millió forint jelentős segítség, ám emellett az előttünk álló évben is folytatnunk kell az energiatakarékos működést. A racionalizálásokkal az energiafelhasználásunk eddig jelentős mértékben, több mint 20 százalékkal csökkent – reagált a hírre Pókász Endre, a városháza sajtószóvivője. Mint elmondta, a 2022-es, vagyis a tavalyi évre 700 millió forintos energiaszámlával számolt a város, de még a tervezéskor.

– Bár nincsenek még meg a pontos számaink, de nagyjából ennek a duplája realizálódott. Idén ez is nő majd, hiszen az energiát, mint a gáz és villany a piacról szerzi be a város. Mivel ezek árfolyama naponta változik, lehetetlen megmondani, milyen költséggel is járnak majd pontosan.

A tavaly szeptemberi számításokhoz képest jelenleg olcsóbbak az árak, ám nem tudjuk, ez mennyiben változik majd az előttünk álló esztendőben.

– Ez megváltoztatja egyébként a költségvetési tervezés metódusát is, hiszen nem láthatjuk előre még a következő negyedévre, sőt, hónapra sem az árakat. Annyi mondható, hogy a 2022-es 1,4 milliárd forinttól biztosan jelentősebb drágulásra számítunk – fejtette ki a szóvivő.

Gazdaságosabbra cserélik a köztéri lámpatesteket

Tiszafüred közel 113 millió forintos pénzügyi forrást kap az energiaárak drasztikus emelkedése miatt.

– Nagyon örültünk a támogatásnak – hangsúlyozta Baloghné Papp Zsuzsanna, az önkormányzat gazdasági irodavezetője.

Az áram díja a megszokotthoz képest sajnos a tízszeresére emelkedett. Ezért úgy döntöttünk, lecseréljük a közvilágításban a lámpatesteket, ami jelentősen csökkenti majd a fogyasztást.

– A földgáz vonatkozásában kicsit jobb a helyzet, mivel számos nagy fogyasztási helyünkön él még a korábban kötött szerződésünk, egészen októberig. A többire pedig már megkértük a fix áras ajánlatot, amikor megkaptunk kiderült, négy-hatszoros az áremelkedés – sorolta a változásokat.

A kötelező feladatok ellátását segíti a támogatás

A huszonhárom ezres lélekszámú Törökszentmiklósnak kicsivel több, mint százhetven millió forintos támogatást ítélt meg a Miniszterelnökség.

– Azt most nem tudjuk megmondani, hogy az az összeg mire lesz elegendő, mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként változó egységáras szerződéseink vannak az idei évre mind a földgáz, mind a villamosenergia tekintetében. Így, csak az aktuális hónap fogyasztás-elszámolásánál derülnek ki majd a konkrét árak – válaszolta kérdésünkre Marsi Péter, a városfejlesztési osztály vezetője.

Hozzátette, a rezsikompenzáció mindenképpen jelentős segítség a kötelező feladatok működtetéséhez, fenntartásához.

A támogatás ellenére is takarékoskodnak Mezőtúron

A közel húszezer lélekszámú város közel 160 millió forintos támogatásban részesül, ami jelentős, és nagyon fontos a költségvetés számára – tudtuk meg Szűcs Dánieltől, Mezőtúr polgármesterétől.

– A kiadások és bevételek alapján elkészített tervekből kiderült, hogy már a kötelező feladatellátások költségeiben is több száz millió forintos hiány mutatkozik. A részünkre megítélt támogatás ugyan nem fedez mindent, de jelentős mértékben hozzájárul a működés finanszírozásához. Jövő héten kezdjük tervezni az idei költségvetést, ami ezzel a támogatással némileg könnyebb lesz – tette hozzá a városvezető.