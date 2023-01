Vízvezetéket cserélnek a Kossuth úton, a munkálatokba előkészítésébe márciusban már bele is kezdenek, első lépésként tizenhat fát vágnak ki. Ahogy a Földvári Hírlap közösségi oldalán írják, az elöregedett csővezeték azbeszt anyagot is tartalmaz és félő, hogy az egészségre ártalmas anyag a fogyasztók szervezetébe kerülhet, a cserével ezt előzik meg. Ezzel egyidőben belefognak a Zöld Város projekt második üteme is, melyre TOP Plusz pályázati forrásból nyertek fedezetet. A legfontosabb elemeket Hegedűs István polgármester össze is gyűjtötte, így például megújul a teljes és járda útszakasz a Kossuth úton a Balogh saroktól a strand lejáróig, mely terület méltó folytatása lesz a korábbi fejlesztésekből megvalósult főtérnek, körforgalomnak, buszpályaudvarnak vagy éppen a gimnázium előtti parknak.

A járdás oldalban az útra merőlegesen közel ötven parkolót alakítanak ki a posta, a rendelők, a rendőrség, a galéria, a gyógyszertár és az üzletek előtt, a posta előtt gyalogos átkelő is épül

– emelték ki.

A kivágott fák helyett, hatvanöt csemetét ültetnek, a növényzetet is megújítják a szervízút mentén. A kerékpárutat meghosszabbítják a strand lejáróig. A felsorolás itt még nem áll meg, a főtér másik oldalán is munkálatokba fognak, egyebek mellett a meglévő sportparkot futópályával bővítik, valamint a „pumptrack” pályát is terveznek, az OTP előtti parkolók számát növelik a közeljövőben.

Az úthálózat fejlesztését is szem előtt tartják, a tervek érintik a Virág út teljes burkolatát, illetve javítják a Deák úti macskaköves szakaszt. Az épületek közül szigetelik a művelődési házat és a Vadárvácska Óvodát, melyek modern nyílászárókat kapnak, a Homoki Óvoda villanyhálózata is megújulhat a terasszal és homlokzattal együtt.