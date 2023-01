Milyen szórakozási lehetőségeik vannak a mai fiataloknak? Ez a kérdés egyre több településen merül fel, hiszen manapság megváltoztak a kikapcsolódási szokások. – Elég, ha csak a közösségi oldalakra gondolunk, amiket folyamatosan böngésznek a fiatalok. A személyes kapcsolatok, beszélgetések és találkozások egyre jobban háttérbe szorulnak, ami véleményem szerint szomorú és nem jó hatással van az emberekre – fogalmazott Szűcs Dániel, utalva arra, hogy Mezőtúron is rendre szó esik erről a témáról.

– Most egy vendéglátóhely bezárása kapcsán vetődött fel újra, sokak elégedetlenségére – folytatta a városvezető.

Szűcs Dániel kiemelte, az önkormányzat igyekszik segíteni a fiatalok szórakozási lehetőségét. Ahogy fogalmazott: a tavaly megnyitott Ifjúsági Klub üzemeltetését is azért szorgalmazta, mert szerettek volna lehetőséget biztosítani azon fiataloknak, akik közösségbe vágynak, szem előtt tartva azt is, hogy nem sértik más helyi vállalkozás érdekeit. – Szeretnénk bővíteni is, láthatóan igény is van rá.

További tervek is vannak, a volt főiskola ebédlő részét pályázati segítséggel újítanánk fel, mely továbbra is rendezvények, programok helyszínéül szolgálhatna – szólt a tervekről a polgármester. Folytatják és megerősítik továbbá a korábban megkezdett párbeszédet a fiatalokkal, létrehozzuk azt a fórumot, ahol meghatározott rendszerességgel elmondhatják véleményüket, ötleteiket.