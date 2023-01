Két és fél millió forint értékben vásároltak új eszközöket a tiszaföldvári tűzoltók. Az összeget az önkormányzati parancsnokság belügyminisztériumi pályázaton nyerte.

– Az eszközök 80 százaléka megérkezett, a rádiónk hátsó kezelőpanelje tönkrement, illetve a kézirádiónk is cserére szorul, ezekre várunk még – mondta Fábián Attila Nándor, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka.

A sisakok, csizmák mellett új tömlőt is vásároltak.

– Beszereztünk egy szappanpartonos sugácsövet, ami egyebek mellett az autótűzek esetén jó szolgálatot tesz majd. A habképző ugyanis meglehetősen drága és ha bekerül az autóba, nehéz kiöblíteni. Az olajszármazékok tüzeinek oltása viszont ezek nélkül szinte lehetetlen – magyarázta.

Az autóikat is karban tartják, a tartalék szer teljes fékfelújításán épp a napokban dolgoznak egy kunszentmártoni szerzvízben.

– A jármű 29 éves, nem is csoda, hogy javításra szorul, amint elkészül várhatóan februárban, az elsőszámú fecskendőnket is nagyobb munkálatokra jelentjük be – tudtuk meg a parancsnoktól.