Gőz András igazgatótól megtudtuk, az évet egy nagysikerű adventi koncertsorozattal zárták. Egy, a könyvtárosok által szervezett, Zakopane-i olvasói kiránduláson is voltak, ahol igazi havas tájban gyönyörködhettek. Az olvasnivaló is gyarapodott év végén, saját forrásból vásároltak gyermek és felnőtt könyveket, szépirodalmat, regényeket, krimiket, amelyeket hétfőtől már ki is kölcsönözhetnek az olvasók. Az intézmény most tervezi az idei rendezvényeit, programjait is.