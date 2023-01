Közel 1500 aláírás gyűlt össze Fegyverneken, a petícióval a helyi Takarékbank fiókjának újranyitását, de legalább a pénzkiadó automata újraindítását szeretnék elérni a helyiek, a környékbeliek, valamint a fegyverneki önkormányzat.

– Az összegyűjtött aláírásokat tavaly év végén a szervezővel, Szarvák Pálnéval személyesen vittük a bank budapesti központjába, ahol átvették, és választ ígértek. Egyelőre erre várunk. Bár a bankfiók újranyitására is szükség lenne, legalább az automata működése nagyon fontos nem csak a város, de a könyékbeli településen élők számára is. Fegyverneken így most csak egy automata működik, ami nagyon kevés ekkora igény mellett – tájékoztatott a jelenlegi helyzetről Molnár Barna önkormányzati képviselő.

Mint azt már megírtuk, december 19-én bezárt a Takarékbank helyi fiókja, és megszűnt a pénzkiadó automata is. A bezárással kapcsolatban a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar Bankholding Zrt. korábban azt válaszolta lapunknak, a bezárásra a magasabb szintű szolgáltatás megteremtése miatt van szükség.