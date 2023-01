Pénteken helyezték ki először a művelődési ház bejáratánál azt a fogast, melyre bárki felakaszthatja adományként a már nem használt, fölöslegessé vált meleg holmikat, hogy azok egy-egy rászoruló személyében új gazdára találjanak.

– Törökszentmiklósi vagyok, ott már évek óta működik hasonló akció, és be is vált. Mi is vittünk már ki az ottani helyszínre fölös ruhaneműt a gyerekekkel – mondta Rózsa Ibolya igazgató, ötletgazda.

– Gondoltam, hogy Zagyvarékason is lenne érdeklődés az így begyűjtött és kihelyezett kabátokra, sajnos itt is sok olyan ember, család él, ahol kis összegből kénytelenek gazdálkodni. Ők nem biztos, hogy segítség nélkül fel tudják újítani ruhatárukat, ha szükségük is lenne egy-egy új holmira.

Az igazgatónő azt is elmondta, előzetesen már készültek az akcióra. A munkatársakat is megkérte, nézzenek körül otthon, találnak-e fölös kabátot, de megkereste az önkormányzat dolgozóit is, akik szintén azt ígérték, hogy elhozzák a nem használt kabátokat.

Rajnai Józsefné, az intézmény munkatársa, szintén hozzájárult néhány meleg holmival, kabáttal, pulóverrel az akcióhoz.

– Huszonkét éve élek Zagyvarékason, és azt tapasztaltam, hogy elég sok a rászoruló, aki örülni fog egy ilyen kezdeményezésnek – vélekedett.

Az adomány kabátok hétfőtől péntekig az intézmény nyitvatartási idejében, azaz 8 és 16 óra között akaszthatók fel, illetve le. Felajánlásokat folyamatosan várnak, a rászorulók pedig bármikor ingyen vihetnek a kínálatból.

Az ötlet sikerét előre vetíti az is, hogy már az első napon pár perccel a holmik kihelyezését követően követően el is vittek egy gyermekpulcsit.