Az esemény a régi disznóvágási szokások bemutatásán túl idén is jótékonysági célokat szolgál.

A szervezők és a résztvevők a rendezvény teljes bevételét a harminc éves jászkiséri mentőállomás és a véradás támogatására ajánlják fel.

Már kora reggel hat órától várják az érdeklődőket a Diófa Vendégház udvarán, ahol a tűzgyújtás után fogópálinkával indul a munka.

Bárki részese lehet a disznó levágásának és megismerheti a szalmával való perzselés fortélyait is. A legbátrabbaknak bizonyára a „körmös” pálinkából is jut. Természetesen a sertés bontását és feldolgozását is végig lehet kísérni.

Reggelire hagymás sült vért kínálnak, majd 9 órától kezdetét veszi a kolbásztöltő verseny.

A nap folyamán a kicsiket gyermekjátékok szórakoztatják, valamint lesz becsületkasszás büfé is mindenféle finomsággal. Este disznótoros vacsorára várják a támogatókat a Művelődés Házába, ahol a talpalávalót Fehér Endre és cigányzenekara húzza.