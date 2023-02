Az esemény fővédnöke, dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő elsőként köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, Kossuth Zsuzsanna munkásságát az emberség, a hősiesség és az önfeláldozás hármasa jellemezte, és ugyanez igaz a mai magyar ápolókra is.

– Ha azt mondjuk hogy emberséges, hősies, önfeláldozó, a mai társadalomban is megtaláljuk ennek a megfelelőjét. Hiszen azt gondolom, emberségesnek lenni örök emberi törekvés, de a hősiesség mást jelentett 1848-49-ben, és mást jelent 2023-ban. De hogy most is jelen van, abban teljesen biztos vagyok. Önök azok, akik váratlan helyzetekben, váratlan traumákkal találkoznak, a koronavírus-járvány idején pedig valami elképesztő hősiességgel adtak válaszokat arra, miként lehet a lehető legtöbbet segíteni az embereknek – szólt a képviselő az ünnepeltekhez, akiknek ezután dr. Berkó Attila vármegyei főispán, Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, Piroska Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, dr. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, valamint Dankó Zsuzsanna, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Szervezet elnöke is megköszönte az egész évben végzett áldozatos munkát.