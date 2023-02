A Hild Viktor Könyvtár ezúttal is várta az érdeklődőket a február 4-én megtartott, A mágia csodás világa című programsorozat soron következő előadására. Gálné Moldován Anita a szerelem esszenciájába avatta be a hallgatóságot, akikkel szerelmi és csábítási praktikákat is megosztott.