Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, február 17-én, 15 éves korában elhunyt a fegyverneki Tőzsér Csabi. A fiú születése óta küzdött súlyos betegségével, gerinceredetű izomsorvadással. A sportrajongó fiatalról az AC Milan legutóbbi, Atalanta elleni hazai bajnokiján több szurkoló is megemlékezett, melyről az „Éld át!” utazási iroda közösségi oldala is posztolt egy fotót.

A külföldi focimeccseket is szervező utazási iroda vezetője, Séra Attila és párja, Séráné dr. Géber Anna tavaly novemberben valóra váltotta Csabi álmát, aki szüleivel együtt kiutazhatott Milánóba, ahol együtt tekinthették meg a piros-feketék Spezia elleni mérkőzését. A megvalósításhoz szükséges összeget a különböző utaztatások, meccsek alkalmával kihelyezett adománydobozokban gyűjtötték össze.

A szervezők és az olasz klub is mindent megtett azért, hogy a lehető legjobb élménnyel távozzon a fegyverneki család a meccsről, másnap pedig a klub székházát is meglátogathatták, ahol Csabi eredeti klubsálat és ajándékokat is kapott.