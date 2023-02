A minap tartotta soron következő ülését a város képviselő-testülete. A városházi eseményen hangsúlyos szerepet kaptak a falopások elleni intézkedések, az illegális szemétlerakás, valamint a helyi közbeszerzési terv is.

Kovács László önkormányzati képviselő napirend előtti felszólalásában elmondta: nemrégiben azzal keresték fel, hogy a Kiserdőből valaki fát lopott. Az egyeztetésen ezért arra kérte az illetékeseket, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a zöldövezetre, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset.

Pető Zsolt polgármester válaszában úgy reagált, hogy a lopás tényét a rendőrségnek és az erdő tulajdonosának egyaránt jelentik majd.

Korbély Csabáné önkormányzati képviselő is a falopásokról tájékozódott, ám ezúttal a Nagyerdőt illetően. – A napokban több alkalommal is jártam a Nagyerdőben, a faállománya érintetlen – reagált a képviselő felszólalására Pető Zsolt. A városvezető hozzátette: az itteni fákat a közeljövőben ritkítani kell, mert sok helyen nagyon sűrű a terület. Mindemellett a tisztás takarítását is megoldanák. A környék rendbe tétele azért is fontos, mivel sokan kirándulnak a helyszínen. Elsősorban a szabadidejüket itt töltő környékbelieknek szeretne kulturált körülményeket teremteni az önkormányzat.

A rendezés ügyében már egyeztettünk az ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Az illegális hulladékelhelyezés terén azt mondhatom, ilyen cselekmény, nagy méretekben, nem történt az elmúlt időszakban

– összegzett Pető Zsolt.